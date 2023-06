Il matrimonio di Italo Bocchino con la chirurga estetica | «Ma all’inizio lei mi faceva seguire da un investigatore»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’ex An e finiano di ferrosi sposa con Giuseppina Ricci. Lei di mestiere fa la. E oggi lui racconta in un’intervista al Corriere della Sera che si è servito spesso della sua tecnica. Anche se non l’ha conosciuta così: «Eravamo a una cena, è stato un colpo di fulmine».è tornato in tv in questi mesi per parlare di Giorgia Meloni e del suo governo. «Il giorno dopo, mi apposto sotto il suo studio e la invito per un aperitivo. Due giorni dopo, lei andava a Bologna per un convegno e l’accompagno in stazione. Quand’è partita, mi sono detto che, alla mia età, non si può perdere tempo. Sono andato a Bologna e mi sono fatto trovare nella sua stanza d’hotel», ricorda lui. Divorzi e rapportiè finito spesso nelle cronache rosa. Per il ...