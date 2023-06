Fedez svela i motivi della rottura con Luis Sal | la verità dietro il podcast | “Discussione accesa” per Muschio Selvaggio

Luis Sal e: i motivi della lite, in apertura del suo nuovo appuntamento ha voluto fare subito chiarezza sul fatto che, come promesso in passato, questa volta avrebbe fornito tutte le ...Il rapper parla per la prima volta dell'allontanamento dall'amico, sua spalla nel podcast Muschio ...... comprato insieme al maritosempre in zona CityLife, è ormai quasi pronto . L'influencer 36enne da milioni di follower mostra altri dettagli del mega appartamento. Ai bimbi di 5 e 2 anni...

Fedez svela tutto su Luis Sal: "È successo a Sanremo" Today.it

Fedez e Luis Sal hanno litigato e il rapper ha deciso di svelare la verità in un video. Ecco cosa ha dichiarato.Giorni fa lo aveva promesso: "Adesso ho degli impegni su cui voglio focalizzarmi, ma a breve darò spiegazioni". Il momento di svelare cosa è successo con Luis Sal, improvvisamente… Leggi ...