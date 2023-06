Fagioli non si ferma | il gesto d’amore per la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ladeve ripartire da; il centrocampista continua a dare segnale di puro amore nei confronti della squadra bianconera. E’ stata una stagione tremenda per lasia a livello sportivo sia dal punto di vista extra campo; squadra mai realmente competitiva per lo scudetto e passi falsi pesanti nelle coppe. A questo bisogna aggiungere la penalizzazione che ha, inevitabilmente, influenzato il campionato bianconero.(LaPresse)In una situazione non semplice, Allegri ha trovato una risorsa importante: stiamo parlando dei giovani che si sono dimostrati fondamentali per aiutare laa superare il momento di difficoltà. I baby talenti, nel corso della stagione, si sono rivelati una risorsa importante e alcuni di loro hanno assunto un ruolo centrale nel sistema di gioco di ...