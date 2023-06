Enel X Way - Accordo con Conad per il trasporto merci in elettrico

(Di mercoledì 7 giugno 2023)X Way ehanno avviato un progetto di collaborazione in campo logistico che prevede la sperimentazione a Roma e Palermo di un servizio di consegne con veicoli esclusivamente elettrici. In particolare, l'iniziativa prevede l'utilizzo di mezzi a batteria per effettuare ildelledai centri distributivi delle CooperativeNord Ovest e PAC 2000A a 16 punti vendita nella capitale e nel capoluogo siciliano. Presto anche a Torino e Firenze. I mezzi percorreranno tra i 450 e i 500 chilometri al giorno giorno nelle zone servite, contribuendo alla riduzione delle emissioni e rafforzando l'impegno dell'insegna distributiva per migliorare la sostenibilità della sua logistica. Il servizio, che nei prossimi mesi sarà esteso anche a Torino e Firenze, si affianca alla collaborazione ...

