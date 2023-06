Darmian punta la quarta in Manchester City-Inter in tutti i sensi

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Matteosarà titolare in(sabato alle 21), finale della Champions League 2022/23. La prima della sua carriera in questo torneo, ma non la prima sfida secca in maglia nerazzurra. Il numero 36 insegue così l’allungamento di un trend dorato. UMILTÀ AL POTERE – Matteocontinua a sorprendere. Non si potrebbe descrivere diversamente la sua storia con l’, non lunghissima ma già vincente. Perché il numero 36 arrivò negli ultimi giorni del mercato estivo del 2020 tra le perplessità generali. Diventando presto però uno dei simboli dello Scudetto 2020/21, grazie a due gol decisivi. E continuando a fornire il suo contributo con un’umiltà incredibile, nel senso letterale del termine, nelle due stagioni successive. Tagliando il traguardo delle 100 presenze ...