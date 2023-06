Covid | tribunale | irragionevole immediata zona rossa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) All'ex premier veniva contestata dalla Procura di Bergamo la mancata istituzione dellanella Bergamasca ad Alzano e Nembro. Ma visto che "non risulta che il Presidente del Consiglio Conte, ...

... prima del 2 marzo 2020, fosse stato informato della situazione dei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, stando all' imputazione, l'allora Presidente del Consiglio Conte - osserva il- ...... hanno dato esecuzione all'ordinanza con la quale il Gip deldi Catanzaro ha disposto la ...in due circostanze alla Regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto- 19 ...Consuelo Locati, referente del team legale dell'associazione dei familiari delle vittime'Sereni e sempre uniti', contattata da LaPresse, commenta così la decisione deldei ministri ...

All'ex premier veniva contestata dalla Procura di Bergamo la mancata istituzione della zona Rossa nella Bergamasca ad Alzano e Nembro. (ANSA) ...“La notizia di reato, per entrambi gli indagati, è totalmente infondata”. Così il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Rober ...