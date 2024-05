Caso Scurati - alla fine a pagare sarà Bortone

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nel mondo al contrario dei vertici meloniani di viale Mazzini, la Rai è quella (futura) “digital media company” dove i giornalisti lavorano nel miglior mondo possibile e sono persino liberi di non scioperare; dove c’è talmente tanta uguaglianza, che le stesse regole valgono per l’ultimo dei programmisti come per il dg corporate, quindi, se Serenaviola la policy aziendale con un post nel quale denuncia la pesantissima censura allo scrittore Antonio, è giusto che anche lei, caporedattore Rai, sia sottoposta a un procedimento disciplinare. Sergio e Rossi difendono TeleMeloni in Vigilanza. E parte la contestazione disciplinare per SerenasulInoltre, la Rai è talmente forte che non è vero che abbia perso per la prima volta il confronto con Mediaset sugli ascolti ...