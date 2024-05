Mistero sulla morte di Pierina Paganelli - raccolta del DNA per 500 persone

(Di giovedì 9 maggio 2024)di Pierinadel DNA per 500come fu fatto per il caso di Yara Gambirasio Sono trascorsi oltre sette mesi dalla, la 79enne di Rimini uccisa a coltellate e trovata morta in un lago di sangue nel garage del condominio dove risiedeva in via del Ciclamino a Rimini. Da allora le indagini non hanno condotto ancora ad alcun colpevole. La svolta potrebbe arrivare individuando il colpevole come è avvenuto nel caso di Yara Gambirasio. Come riportato da Il Resto del Carlino, il legale di una sospettata dell’omicidio, la nuora della vittima, Manuela Bianchi, ha chiesto il prelievo del DNA di quasi 500 residenti del complesso di Ca’ Acquabona dove l’ex infermiera ...

