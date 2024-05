Incendio in casa - vicino eroe si getta nel fuoco e salva l' anziano

La tradizione di accogliere i nuovi vicini con cibo fatto in casa è l'abitudine di un'America che sta scomparendo . «Un tempo quando le porte delle case non si chiudevano mai a chiave», ricorda Marjorie A., la nostra vicina di casa a Los ...

Centro operativo più vicino. Sì in Consiglio comunale. Ospiterà gli uomini in divisa - Centro operativo più vicino. Sì in Consiglio comunale. Ospiterà gli uomini in divisa - Nella seduta dello scorso 30 aprile del Consiglio comunale di Livigno è stato approvato lo studio che andrà a riqualificare completamente l’attuale caserma dei volontari dei vigili del fuoco e della ...

Una casa minimalista e compatta larga appena 2,7 metri in Giappone - Una casa minimalista e compatta larga appena 2,7 metri in Giappone - Molte città hanno edifici che si distinguono per le loro facciate strette. Alcuni, considerati i più stretti del mondo, vengono considerati un'attrazione e fotografati quotidianamente dai turisti. Ciò ...

Stefano Beltrame dopo la Juve: “In Indonesia vivo da superstar ma vorrei zittire chi dice che sono finito” - Stefano Beltrame dopo la Juve: “In Indonesia vivo da superstar ma vorrei zittire chi dice che sono finito” - La squadra di proprietà di Erick Thohir, ex presidente dell'Inter dal 2013 al 2016, insegue la vittoria del campionato che manca dal 2014 ed è una delle più tifate del paese: Beltrame è stato voluto ...