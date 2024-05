Stefano Beltrame dopo la Juve | “In Indonesia vivo da superstar ma vorrei zittire chi dice che sono finito”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 9 maggio 2024), attaccante scuolantus, ha raccontato a Fanpage.it la sua carriera da giramondo: dagli inizi in bianconero con Conte alle esperienze in Olanda, Bulgaria, Portogallo e, la sua casa attuale: "Matornare in Italia per far vedere il calciatore chediventato".