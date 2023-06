Postecoglou è il nuovo allenatore del. Ad annunciarlo gli stessi 'Spurs' sui loro canali social. Il 57enne australiano di origine greca, ex manager del Celtic Glasgow, ha firmato un ...Postecoglou è il nuovo allenatore del. Ad annunciarlo gli stessi 'Spurs' sui loro canali social. Il 57enne australiano di origine greca, ex manager del Celtic Glasgow, ha firmato un ...Nel comunicato anche le parole del presidente del, Daniel Levy: "porta una mentalità positiva e uno stile di gioco veloce e offensivo. Ha una solida esperienza nello sviluppo di ...

Tottenham, Ange Postecoglou è il nuovo allenatore: per l'ex Celtic contratto di 4 anni Sky Sport

Tottenham have ended their long search for a permanent head coach by appointing Celtic boss Ange Postecoglou. Postecoglou, who won five major trophies in two seasons at Celtic, including this season’s ...Here, the PA news agency looks at the most recent managers to move from the Scottish to the English top flight, and how they fared. The former Liverpool and England captain took over at Rangers in ...