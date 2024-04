USA-TikTok - situazione fuori controllo | l’ultimo annuncio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tra gli USA elanon è affatto delle migliori: arrivaContinua la diatriba che vede come assoluti protagonisti gli Stati Uniti D’America ed il social network cinese ““. Nelle ultime ore sta facendo molto discuterecomunicato da parte della società che gestisce il social, vale a dire la “ByteDance“. Quest’ultima, infatti, ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di vendere la società. Soprattutto dopo che dagli Stati Uniti hanno approvato una nuova legge che sta facendo molto rumore. L’diagli USA (Ansa Foto) Cityrumors.itOvvero? Quella che potrebbe portare ad un divieto a livello nazionale dell’app utilizzata da milioni di persone negli USA e non solo. Come confermato dallo stesso ...