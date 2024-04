Parigi - pro Palestina occupano ateneo

(Di venerdì 26 aprile 2024) 21.20 Occupata dagli studenti pro-la sede storica di Sciences Po, l'Istituto di Studi politici di, uno dei più prestigiosi atenei francesi. Sono stati bloccati gli spazi della Rue Saint-Guillaume, sulla scia delle contestazioni nei campus Usa. Diverse decine di studenti hanno occupato l'nella notte, aggirando gli accessi al portone d'ingresso. Il Comitato per lachiede la condanna delle azioni d'Israele. La direzione dell'Istituto esprime "ferma condanna" per l'occupazione.

Le proteste pro-Palestina non accennano a placarsi nelle università americane, ma anche fuori dai confini degli States la tensione sta crescendo. A Parigi , alla prestigiosa facoltà di Sciences Po, le forze dell’ordine sono intervenute nella notte in uno dei campus per evacuare i locali occupati ... Continua a leggere>>

10.18 Sgomberati i locali di uno dei campus della facoltà di Sciences Po, a Parigi , occupati da alcune decine di studenti per protestare in favore della Palestina. Le forze dell'ordine sono intervenute nella notte, ha fatto sapere la direzione della facoltà. La mobilitazione era stata organizzata ... Continua a leggere>>

Si infiamma pure parigi A rischio le cerimonie di laurea nei campus americani per le proteste pro Gaza - L'ombra delle proteste pro Gaza nei campus statunitensi si allunga sulle lauree: la University of Southern California, che ieri ha clamorosamente cancellato la cerimonia del 10 maggio per «motivi di s ...

Continua a leggere>>

A parigi, tensione fra studenti filo palestinesi e filo israeliani - Roma, 26 apr. (askanews) - Si fa sempre più tesa la situazione attorno alla facoltà di Scienze Politiche di parigi, la prestigiosa Sciences-Po, dove da due giorni gli studenti hanno occupato l'edifici ...

Continua a leggere>>

Studenti pro-palestinesi occupano Sciences Po a parigi - Manifestazioni anche nel Regno Unito e in Australia. Cresce la preoccupazione per le lauree negli Stati Uniti: non può essere garantita la sicurezza ...

Continua a leggere>>