General Motors chiude le fabbriche in Colombia ed Ecuador

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) La statunitenseha annunciato oggi la chiusura dei suoi stabilimenti di assemblaggio e costruzione di automobili tanto income in. La fabbrica di Bogota'i battenti oggi dopo 60 anni di attività lasciando in esubero circa 800 lavoratori mentre lo stabilimento di Quitora' i battenti ad agosto di quest'anno. "Le operazioni di produzione nello stabilimento di Colmotores decesseranno e il processo di smontaggio inizierà oggi", ha dichiarato l'azienda in un comunicato. L'attività diinedsi ridurrà quindi da qui in avanti alla vendita di automobili, prosegue la nota. Per quanto riguarda lo stabilimento di Bogota' ...