Pnrr | Ricciardi M5s | “Governo Meloni dà la colpa a Conte di aver preso troppi soldi Questi non sono fascisti ma cialtroni” Su La7

(Di martedì 6 giugno 2023) “L’eliminazione del controllo concomitante della Corte dei Conti sul? Laone è surreale perché, in realtà, la Corte dei conti coi controlli accelera i processi, perché ti avvisa in itinere. È come se io non mi sentissi bene, andassi a farmi delle analisi mediche e risultasse che io dei parametri un po’ sballati. E io come reagisco? Dico che le analisi mi fanno perdere tempo? E se, come sostiene il, dici che i controlli vanno fatti dopo, allora significa che fai le analisi mediche su un paziente morto”. È la metafora adottata dal deputato del M5s Riccardoche, intervenuto a L’aria che tira (La7), critica duramente il dl Pubblica amministrazione. Il decreto,approvato con un voto di fiducia da Montecitorio, contiene emendamenti che limitano i controlli della Corte dei ...