Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati | è finito il matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Solo qualche tempo fa, i rumors annunciavano la fine deltra, ma la coppia aveva tempestivamente smentito, con un video su Instagram anche abbastanza piccato. Ora, a distanza di pochissimo tempo, è arrivata la notizia ufficiale da parte dei diretti interessati, dopo 21 anni, iltra i due è arrivato al capolinea. Eppure a sottolineare l’importanza del legame e della relazione costruita, l’ormai ex coppia ha rimarcato: ‘La fine di unnon è la fine dell’amore’. Ripetutamente si era parlato di ‘separazione’… sempre smentita Dal momento in cui avevano fatto la scelta di vivere in due case separate, la notizia che il presentatore e l’opinionista si eranosembrava farsi sempre più ...