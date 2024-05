Un rarissimo tumore al cuore La scoperta shock nel corpo di un ragazzo di soli 16 anni

(Di martedì 7 maggio 2024) Era andato a fare una semplice visita di controllo per l’idoneità sportiva, come tantissimi ragazzi della sua età. Ma proprio durante quello che doveva essere un esame di routine, si è trovato a fare i conti con una realtà sconvolgente: neldel giovane, un 16enne dell’Emilia-Romagna, il medico ha notato una pallina di 1,4 centimetri, nella cavità del ventricolo sinistro. Ulteriori esami hanno portato alla drammatica rivelazione: unal. La storia di questoè stata resa pubblica dal Salus Hospital di Reggio Emilia, dove il paziente è stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere la massa tumorale. Ilsi era presentato dal medico per i normali controlli annuali necessari per continuare a praticare il calcio, la sua ...

Lorella Cuccarini , 58 e non sentirli. La showgirl è stata quest’anno tra le co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo ultimo anno al timone del Festival di Sanremo e ha dato prova ancora una volta del suo talento. Attrice, cantante e ballerina, ...

Fa sorridere ma non troppo. Uno pensa, quelli di FQMagazine sono sempre dei guasconi, potevano non fare un articolo su come lavarsi correttamente le ascelle? Ebbene, spiace ammetterlo ma lo ha fatto il Daily Mail e noi ci limitiamo a riprenderne i ...

Ceretta fai da te: come fare la ceretta a casa da soli - Ceretta fai da te: come fare la ceretta a casa da soli - Se vuoi dire addio a dolori e irritazioni, prova la ceretta fai da te: è delicata, naturale e perfetta per una pelle morbida e idratata.

E' sabato 4 maggio, cosa fare oggi in Trentino - E' sabato 4 maggio, cosa fare oggi in Trentino - Al Teatro Comunale di Pergine un concerto, alle 21, su “La donna e l'amore”. Tre i cori in programma, il Coro mistol Montecastello di Parma diretto da Giacomo Monica, i cori maschili Genzianella di Te ...