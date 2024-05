Nuova piscina di Ravenna - lavori | ecco quando inizieranno

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Avranno inizio entro il prossimo mese di giugno idi realizzazione dellacomunale di. Opera che richiederà un investimento di 22.176.495 euro e che sarà realizzata, tramite finanza di progetto, dalla società Arco. Per lail Comune diha ottenuto un finanziamento statale pari a 915.150 euro. Il resto delle risorse necessarie saranno stanziate dalla stessa Arco, che per 25 anni avrà la gestione dell’impianto in concessione dal Comune. Nella seduta di oggi, martedì, la giunta ha approvato il progetto definitivo e contestualmente dato atto dell’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso necessari. A questo punto ...

Mentre Pavia guarda con un po’ di nostalgia alla piscina di via Folperti, chiusa dalla scorsa estate e che difficilmente riaprirà, e il progetto per tornare a nuotare a Bereguardo è ormai saltato, San Martino si muove. Il primo passo verso la ...

