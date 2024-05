Dl Agricoltura - accordo sul fotovoltaico | stop all’uso dei terreni agricoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 20:03 Il decreto legge sull’è arrivato in Consiglio dei ministri e, come sempre, gli scontri non sono mancati. Stavolta, però, il ministro Francesco Lollobrigida ha voluto mettere un punto sulla questione, sottostimando la questione e dichiarando perentorio: “Sulnessuna lite, al massimo una riflessione“. Il confine tra L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Consiglio dei ministri ha approva to il decreto legge con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Fonti di governo riferiscono che è stato trovato un ...

Il Cdm, durato circa due ore e mezza, ha dato il via libera al dl agricoltura , il decreto legge che prevede misure a sostegno del comparto. Due ore e mezza al termine delle quali non solo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con ...

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approva to il decreto legge con disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Fonti di governo riferiscono che è stato ...

Macron regala il cognac a Xi e i titoli del settore volano in borsa. Grazie all’attenuarsi delle tensioni commerciali - Macron regala il cognac a Xi e i titoli del settore volano in borsa. Grazie all’attenuarsi delle tensioni commerciali - ha chiesto ai leader di trovare un accordo sulla questione. Tariffe aggiuntive «sarebbero estremamente dannose per un'intera regione la cui economia e attività agricola si basano sulle vendite di ...

Telespazio protagonista della Space economy con Francia e Spagna - Telespazio protagonista della Space economy con Francia e Spagna - “Con Telespazio l’Abruzzo protagonista della Space economy in Europa in partenariato con paesi come Francia e Spagna ...

Pecorino etico solidale, prosegue il successo dell’accordo tra Coldiretti e Biraghi con numeri in crescita e buona remunerazione del latte - Pecorino etico solidale, prosegue il successo dell’accordo tra Coldiretti e Biraghi con numeri in crescita e buona remunerazione del latte - Era stata una delle risposte virtuose messe in campo per arginare la crisi del prezzo del latte che aveva investito la Sardegna nel recente passato. Un modello che a distanza di sette anni continua a ...