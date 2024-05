(Di martedì 7 maggio 2024) Durante il Met Gala sono circolate sui social immagini di alcune celebrity che non erano presenti all'evento. L'intelligenzanon solo è riuscita a metterle sul red carpet ma le havestite con degli abiti in linea con il dress code proposto dall'organizzazione.

L'intelligenza artificiale made in Italy corre veloce e si moltiplica. Solo negli ultimi sette giorni, infatti, sono stati annunciati due progetti importanti per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model) ...

L'intelligenza artificiale inganna proprio tutti, anche le mamme delle star: la storia di Katy Perry - Hanno collezionato milioni di visualizzazioni e alla fine sono arrivate anche a Mary Perry, madre di Katy. Certo. Nell'immagine si potevano cogliere alcuni dettagli che potevano far pensare a un ...

OpenAI sta sviluppando tool per rilevare l'utilizzo di IA: le percentuali di affidabilità - OpenAI, l'organizzazione guidata da Sam Altman dietro al chatbot ChatGPT, ha reso noto che uno strumento per rilevare le immagini IA è in fase di sviluppo.

