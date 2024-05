Tragedia di Casteldaccia - il Palermo giocherà col lutto al braccio contro il Sudtirol

Questa mattina le tre maggiori sigle sindacali – Cgil, Cisl e Uil – hanno manifestato davanti alla prefettura di Palermo dopo l’ennesima tragedia sul lavoro, quella di Casteldaccia , in cui sono morti 5 operai, per gridare “Basta morti sul ...

Il Palermo Fc ha richiesto di poter commemorare la tragica scomparsa degli operai rimasti vittime ieri a Casteldaccia di un incidente sul lavoro. I calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima gara ...

Casteldaccia, parla uno degli operai sopravvissuti - casteldaccia, parla uno degli operai sopravvissuti - Tra i sopravvissuti, uno è stato prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco e trasferito d’urgenza al reparto di Rianimazione del Policlinico di palermo, tramite l ... stato confermato anche dal ...

Operaio deceduto allo zuccherificio di Brindisi: in arrivo primi avvisi di garanzia - Operaio deceduto allo zuccherificio di Brindisi: in arrivo primi avvisi di garanzia - Dopo quanto accaduto nelle scorse ore in provincia di palermo, dove 5 operai hanno perso la vita a casteldaccia mentre effettuavano lavori di manutenzione presso la rete fognaria, si continua ad ...

Casteldaccia, il nodo degli ispettori del lavoro: la Regione non assume e in tutta la Sicilia a occuparsi di prevenzione sono solo in 49 - casteldaccia, il nodo degli ispettori del lavoro: la Regione non assume e in tutta la Sicilia a occuparsi di prevenzione sono solo in 49 - Sono 49, dovrebbero essere 280. È quello il numero di ispettori del lavoro ritenuto congruo dalla Regione siciliana, che grazie allo Statuto speciale ne ha la diretta responsabilità. Ma “ce ne vorrebb ...