Giardini e terrazzi 2024 a Bologna - il programma | tre giorni tra verde e fiori

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio– Mostra mercato, cultura e attenzione alla solidarietà: questa è la 29esima manifestazione di ‘primavera’, molto attesa e frequentata non solo dai bolognesi. L’evento che si svolgerà aiMargherita venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio (entrata libera, dalle 10 alle 20), accoglierà 240 espositori provenienti da tutta Italia, tra produttori di piante e, arredi e attrezzature per il giardinaggio, abbigliamento, artigianato, vintage, wellness e prodotti del territorio. "È un appuntamento importante – precisa Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascomche appoggia l’evento – che negli anni ha fatto crescere la voglia del bello e anche di realizzare degli spazi verdi in casa". ...

