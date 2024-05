Attiri solo uomini sbagliati? Ecco i motivi e le soluzioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Accidenti a lui. E accidenti a noi, che ci siamo cascate ancora una volta. Ci siamo fidate dell’uomo sbagliato. Eppure eravamo convinte che lui fosse sinceramente coinvolto. E invece no. Cos’è che non va? Perché non funziona mai? Come uscire dalla trappola degliDi chi è la colpa? Intanto togliamoci dalla testa che la colpa sia nostra perché siamo poco furbe, sprovvedute, ingenue. Noi siamo persone corrette, sempre in buona fede, perché siamo oneste e ci fidiamo degli altri. Altresì la colpa non è di lui, che si è comportato come il suo solito, ovvero (a seconda del tipo in cui siamo incappate) da narcisista, egoista, bello-e-dannato, immaturo, collezionista di flirt, semplice imbecille. Addossarsi le colpe o scaricarle sul prossimo non è una soluzione furba per risolvere i problemi. E meno che mai è risolutivo credere che sia tutta ...