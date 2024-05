Mo: Idf colpisce obiettivi di Hezbollah in sei località in Libano - Mo: Idf colpisce obiettivi di hezbollah in sei località in libano - Tel Aviv, 7 mag. (Adnkronos) - Gli aerei da combattimento dell'aeronautica israeliana hanno attaccato edifici militari di hezbollah in diverse aree del sud del libano, tra cui Blida, Maroun al-Ras, Ya ...

Mo: due case colpite da missili anticarro in Galilea, nessuna vittima - Mo: due case colpite da missili anticarro in Galilea, nessuna vittima - Tel Aviv, 7 mag. (Adnkronos) – Due missili anticarro lanciati dal libano hanno colpito direttamente due case a Moshav Shtula, nella Galilea occidentale. Non sono state segnalate vittime. Lo riporta ...

L'alleanza tra Italia e Cipro non risolverà la crisi migratoria - L'alleanza tra Italia e Cipro non risolverà la crisi migratoria - Roma e Nicosia collaborano per contenere i flussi di migranti siriani dal libano con il placet di Bruxelles. Ma l'approccio europeo continua a ...