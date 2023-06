Marta Martino e l’abilità di scardinare il passatismo della gioielleria italiana

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) L’incontro tra la creative director ed Enrico Peruffo, con alle spalle una famiglia con più di quarant’anni di esperienza orafa, arriva nella volontà comune di portare nella gioiellerie una visione più vicina al fare arte., con un background nel fashion e collaborazioni con realtà come Antwerp Six/Ann Demeulemeester, Max Mara e New York Industrie, e nessuna esperienza nel Jewelry Design, si è affidata alla sua sensibilità artistica, che da sempre l’ha portata, nella sua pratica, a sperimentare con medium e linguaggi multiformi. «La moda ti abitua sempre a guardare qualcosa che non sia già lì», spiega. «Mi sono sempre mossa nell’avanguardia, più che nel recupero e nella nostalgia. Il mondo del fashion è abituato alla velocità e al futuro, è iper-attento e tentacolare. Non mancano i riferimenti storici, ma bisogna sempre essere proiettati. ...