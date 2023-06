Mara Venier a rischio? Caos in Rai dopo le parole su Impagnatiello

(Di martedì 6 giugno 2023) Le scuse pubbliche dievidentemente non sono bastate, o almeno non in Rai, dove leche la conduttrice ha rivolto alla mamma di Alessandro- durante l'ultima puntata di Domenica In - ancora rimbombano. "Sì signora, suo figlio è un mostro" ha detto la padrona di...

Il rapper, pronto per la seconda edizione di Love Mi , pare non abbia invitato il collega, ma le cose stanno realmente cosìfuori dalla Rai Le dure parole dei vertici dopo il caso ...è finita in una vera e propria bufera dopo le parole da lei pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Domenica In sul caso di Giulia Tramontano . La conduttrice, in diretta, ha definito ..., con ogni probabilità, ripartirà con una nuova stagione di Domenica In , lo stesso farà Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera . Nunzia De Girolamo condurrà Estate in diretta , poi,...

Elettra Lamborghini stanca delle critiche. «Ha le protesi agli addominali» è l'ultima insinuazione fatta da un follower in un commento su Instagram. La ...Nessuno scossone nel preserale di Rai3. Almeno, non ancora. Marco Damilano resta alla guida del "Cavallo e la torre", il suo spazio di informazione delle 20,40. La trasmissione ...