(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al via domani, a, il G7. Il guardasigilli Carlo Nordio accoglierà in laguna i colleghi di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone. Alla riunione ministeriale, anche i rappresentantiCommissione europea e dell’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc). Sede dei lavori, il complesso monumentaleScuola Grande San Giovanni Evangelista e Palazzo Ducale, nel cuore del centro storico lagunare. Diversi i dossier al centro del vertice: dalla ricostruzione e prevenzionecorruzione in Ucraina, alla lotta al crimine organizzato (narcotraffico, emergenza fentanyl e tratta di esseri umani). E poi, l’intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi, e la difesa dello stato di diritto.

Venezia blindata per il G7 dei ministri della Giustizia - venezia blindata per il G7 dei ministri della giustizia - Al via domani, a venezia, il G7 giustizia. Il guardasigilli Carlo Nordio accoglierà in laguna i colleghi di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone. Alla riunione ministeriale, ...

Causa per frode a Shakira in Spagna, il pm chiede di archiviare - Causa per frode a Shakira in Spagna, il pm chiede di archiviare - MADRID, 08 MAG - La procura spagnola ha chiesto l'archiviazione della seconda causa per frode fiscale aperta contro la pop star Shakira: lo riporta l'agenzia di stampa Efe. Questo procedimento era sta ...

Caso Toti: Nordio contro i magistrati - Caso Toti: Nordio contro i magistrati - Un ministro della giustizia non dovrebbe dare giudizi sugli arresti ... Nel 2014 divenne titolare dell'inchiesta sugli appalti del MOSE di venezia che coinvolsero, tra gli altri, il sindaco di venezia ...