Roma - invita una mendicante a pranzo | 91enne minacciato col coltello e rapinato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un gesto di benevolenza si è trasformato in un incubo per unche ha deciso di accogliere in casa unaper offrirle il. La donna, una volta entrata nell’abitazione, ha pensato bene di aggredire il suo ospite, minacciandolo cole farsi consegnare i soldi in contanti. Polizia di Stato – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 34enne, poiché gravemente indiziata del reato di rapina aggravata. La segnalazione di una lite ha fatto accorrere la Polizia Gli agenti della sezione Volanti, su disposizione della locale sala operativa, sono intervenuti in un appartamento del quartiere Esquilino, per la segnalazione di una lite tra un uomo ed una donna straniera. ...

