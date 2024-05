Il figlio di Amadeus | Gioco nell’Inter e questo è il mio sogno Papà mi sostiene

Seguitissimo sui social, ha un format di musica su TikTok, gioca nell’Inter come portiere. Ed è legatissimo ai genitori. Lo abbiamo intervistato, poco prima del suo debutto da conduttore di un podcast per Eurovision

Jose Sebastiani vola a Malmo per l'Eurovision come podcaster per un progetto che lancia talenti nel mondo della musica e della critica di settore

Personaggi Tv. Il figlio del conduttore Amadeus , José Sebastiani non andrà all‘Eurovision, . Fino a poco fa eravamo stati informati che il ragazzo avrebbe dovuto partire per la Svezia prendendo posto in un interessante progetto per la Rai. Ora ...