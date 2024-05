Capuano è un allenatore cui il destino non ha offerto l’opportunità - a differenza di Calzona per esempio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Senza neanche chiedermi il perché, ieri sera invece di Borussia Dortmund–Psg mi sono visto il play off di Lega Pro Taranto-Latina. Certo, a ben guardare una scelta del genere un po’ di motivazioni pure deve averle. Ho provato, ex post, a darmele. Un atto di resistenza personale (ai limiti del masochismo) contro il contesto che pretende di guardare soltanto un calcio di “elite”, di “eccellenza”, di giocatori stratosferici contro altri giocatori stratosferici. Di chi il calcio lo vuole trasformare in spettacolo da Mazinga contro Goldrake, in buona sostanza, anche nel tentativo di cercare una via d’uscita al fatto che i giovani ne guarderebbero sempre di meno (perché, si dice, annoiati dal fatto che duri troppi minuti senza particolari azioni spettacolari): i classici “uomini da super lega”, insomma. Oppure un gesto naif che accompagna il sentimento di forte passione che ho per questo ...

Napoli, via alla rivoluzione: scorpacciata di prestiti destinati al rientro - Napoli, via alla rivoluzione: scorpacciata di prestiti destinati al rientro - La prossima sarà un’estate di rivoluzione in casa Napoli, con tanti giocatori dell’attuale rosa destinati a lasciare al termine del campionato. Molto dipenderà dal nuovo allenatore che sceglierà Aurel ...

Nicolino: "Il destino di Allegri è segnato, la Juve gli darà tutti i soldi" - Nicolino: "Il destino di Allegri è segnato, la Juve gli darà tutti i soldi" - Intervenuto a "TvPlay", il collega Mirko Nicolino ha parlato della situazione allenatore in casa Juventus: "Il destino di Massimiliano Allegri è segnato. Non ho notizie su altre alternative al di là ...

Juventus, l’esonero costa carissimo: “Allegri non lascerà un euro” - Juventus, l’esonero costa carissimo: “Allegri non lascerà un euro” - L'accesso in Champions e un successo in Coppa Italia potrebbero non bastare ad Allegri per la riconferma sulla panchina della Juventus ...