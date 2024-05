Finale Emilia - a dodici anni dal sisma riapre il Duomo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Modena, 8 maggio 2024 – Adal terremoto che devastò l'Romagna, ildi(chiesa dei Santi Filippo e Giacomo) sarà riaperto al culto domenica 26 maggio. Un evento molto atteso non solo per la comunitàse: rinasce infatti uno dei luoghi-simbolo del2012. IL PROGRAMMA In questi giorni la Parrocchia di, guidata da don Daniele Bernabei, ha definito il programma della giornata di riapertura. Già alle 16 di domenica 26 maggio le campane suoneranno a festa, grazie al concerto tenuto dall'Unione Campanari Modenesi. La cerimonia di nuova inaugurazione delprenderà poi il via alle 17 sul sagrato della chiesa con i saluti e gli interventi ...

