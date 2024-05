WWE | Je’Von Evans non ci sta e sfida Noam Dar Ecco la card aggiornata del prossimo NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo quanto visto a NXT ieri notte, dopo la puntataha avuto un confronto acceso con i Meta Four eDar, cercando vendetta dopo l’assalto ai danni dell’NXT Champion Trick Williams, a tradimento, durante l’episodio della Supernova Sessions. Lo scozzese ed il giovane lottatore si scontreranno settimana prossima, come confermato dalla federazione, così come inizieranno anche i primi due incontri di qualificazione al Ladder Match di NXT Battleground che decreterà la prima Women’s North American Champion.qui di seguito ladelepisodio: .@WWEJeVonwasn't about to let Meta-Four get away with what they did to @ trickwilliams #WWENXT pic.twitter.com/ePoWTdoEsH— WWE (@WWE) May 8, 2024 Women’s ...