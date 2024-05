Come recuperare l’imposta di bollo virtuale in eccesso: guida alla dichiarazione sostitutiva - Come recuperare l’imposta di bollo virtuale in eccesso: guida alla dichiarazione sostitutiva - Come riliquidare l’imposta di bollo virtuale in eccesso tramite una dichiarazione sostitutiva: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

La messinese Carlotta Previti alla presentazione del nuovo Bauhaus europeo a Roma - La messinese Carlotta Previti alla presentazione del nuovo Bauhaus europeo a Roma - È in corso a Roma, all'Europa-David Sassoli Experience, a piazza Venezia, la presentazione del nuovo Bauhaus europeo e del modello di sviluppo turistico dei borghi culturali nel ciclo di ...

IPad Air 2024 ufficiale con chip M2 e nuova variante da 13 pollici, ecco i prezzi - IPad Air 2024 ufficiale con chip M2 e nuova variante da 13 pollici, ecco i prezzi - Tra le novità dell’evento di presentazione Let Loose c’è spazio anche per il nuovo iPad Air 2024 che va ad affiancare il nuovo iPad Pro 2024, aggiornato con il nuovo display Tandem OLED e l’inedito ...