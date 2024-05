Il Giro d' Italia tra Marco Polo - gi - Bartali e un amaro partigiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Oggi, quinta tappa deld', si va da Genova a Lucca per 178 km e la traccia s’inarca seguendo dapprima il Levante ligure, quindi Lunigiana e Versilia. L’altroche stiamo facendo, divagando per bar, enoteche e distillerie, prevede oggi non poche soste spiritose. A Ponente ci siamo lasciati alle spalle l’e l’Amaretto di Sassello, color caramello, proprio come il pasticcino da cui prende il nome; e, soprattutto il chinotto, che però ritroviamo ancora nel Basanotto e nel Barzotto, due giovani liquori-acrostici che rivelano già nel nome le loro componenti essenziali, tutte spiccatamente liguri: BAsilico, SAlvia e chiNOTTO e BAsilico, ORzo e chiNOTTO. A Genova si degusta invece fin dal 1924 l’Camatti, a bassa gradazione (intorno ai 20°) e dai sentori di genziana e di china, di ...