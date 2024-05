Francia | Xi incontra Macron nel dipartimento degli Alti Pirenei 1

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tarbes, 08 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan posano per una foto di gruppo con il presidente francese Emmanuele sua moglie, Brigitte, e gli abitanti di un villaggio locale al Colle del Tourmalet nelfrancese, ieri 7 maggio 2024. Xi e’ arrivato ieri a Tarbes in questofrancese, come parte della sua visita di Stato nel Paese europeo. (Xin) Agenzia Xinhua

Monti come Macron sull'invio di soldati in Ucraina: "Potrà essere necessario". Salvini attacca: "Vanno curati, sono pericolosi" - Anche l'ex premier italiano Mario Monti, dopo macron, ha parlato della possibilità di inviare soldati occidentali in Ucraina.

Ferrovie, energia, metalli: ecco gli accordi previsti tra Cina, Serbia e Ungheria - Dopo una visita di due giorni in Francia, durante la quale si è riunito con il presidente Emmanuel macron e ha concluso molti accordi (principalmente sulle batterie e sulle infrastrutture), il ...

Truppe in Ucraina, Salvini: "Monti e Macron vanno curati, vadano loro a combattere". Cosa ha detto l'ex premier - E la Lega invita l'ambasciatore francese a riferire alla Camera. "L'invio diretto di truppe Ue nel conflitto in Ucraina sarebbe una follia" ...