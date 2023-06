Maldini-Milan | l’addio è ufficiale | il comunicato del club rossonero

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: ilconfermacon Paolo. Un fulmine a ciel sereno per i tifosi rossoneri, sempre più delusi dopo l’ultima negativa stagione dal punto di vista dei risultati. “ACannuncia che Paoloconclude il suo incarico nel, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Foto di Roberto Bregani / AnsaLe sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato”. L'articolo CalcioWeb.