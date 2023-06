LIVE – Alcaraz-Tsitsipas 6-2 5-1 | quarti Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 6 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale del. La carriera del giovane fenomeno spagnolo è iniziata da poco, è sul circuito maggiore da un paio di anni, non di più. Eppureè già costretto a fare i conti contro un avversario che non è mai riuscito a battere neanche quando l’attuale numero uno al mondo si affiaccava le prime volte in contesti importanti. Su quattro incontri,ha vinto tutte e quattro le volte, sia sul cemento che sulla terra battuta. Meno di due mesi fa a Barcellona è finita 6-3 6-4 in favore del padrone di casa, che parte chiaramente favorito. Ma il greco qui ha una certa esperienza e anche una finale sulle spalle. ...

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in ...Attende il vincente di- Tsitsipas, in programma alle 20.15 18.47 - Khachanov riacciuffa Djokovic, 4 pari 18.45 - Djokovic mantiene il vantaggio conquistato in avvio di set e guida 4 - 3 e ......finale fra colui che gli ha recentemente strappato il primato del ranking maschile Carlose ...

LIVE Alcaraz-Tsitsipas, Roland Garros 2023 in DIRETTA: il greco riuscirá ad arginare il torero spagnolo OA Sport

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe-Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in semifinale. Il greco piaz ...Cresce sempre di più l’attesa per scoprire i primi due semifinalisti del Roland Garros. Nella giornata di oggi 6 giugno Novak Djokovic affronterà Karen Khachanov non prima delle ore 15:00. Bisognerà a ...