Acidità e bruciori di stomaco? I rimedi oltre ai farmaci

Leggi su dilei

(Di martedì 6 giugno 2023)disono tra i disturbi più diffusi, soprattutto in primavera e in autunno, quando più facilmente si riaccendono i sintomi. Questi fastidi possono essere legati a numerosi meccanismi, che comunque comportano un incremento della produzione di acido cloridrico normalmente necessario per la digestione o comunque un suo maggior impatto sulla mucosa dello. Se normalmente l’prodotta naturalmente dalle ghiandole delloviene tamponata dagli alimenti e da uno strato protettivo di muco, stress, cattiva alimentazione, fumo ed eccesso di alcolici possono modificare in peggio il quadro. Come difendersi? Conviene seguire alcuni semplici accorgimenti. Come ridurre bruciore edisenza l’uso dei ...