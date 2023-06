Aci Milano festeggia i 120 anni con eventi | mostre e la 1000miglia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 giugno 2023)(ITALPRESS) – Sarà un momento importante per celebrare i valori di libertà, innovazione e movimento, quello che vedrà impegnato Automobile Clubdal 15 al 17 giugno neimenti dei 120dell’Ente. Oggi, in un’epoca di grandi rivolgimenti e nuove consapevolezze, ACè più che mai fondamentale per accompagnare l’automobile e gli automobilisti verso nuovi orizzonti e traguardi sia nei servizi forniti ai cittadini sia nell’organizzazione disportivi, raduni celebrativi e manifestazioni di carattere storico-culturale. Nella tre giorni di celebrazioni Automobile Clubracconterà la sua storia e contemporaneamente guarderà al futuro con i progetti in cantiere, molti dei quali coinvolgono gli automobilisti del domani attraverso ...