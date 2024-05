Tarquinio bacchetta ancora Schlein | Mi sento come un papa straniero nel Pd

(Di mercoledì 8 maggio 2024) «In questo Pd miun». Sono le parole con cui Marco, candidato nella circoscrizione Centro per il Pd, apre il suo comitato elettorale. All'evento, tenutosi nei pressi della Stazione Trastevere, molti cittadini, poca nomenclatura, qualche vaticanista e soprattutto curiosi di capire la differenza tra il nuovo corso dell'ex direttore dell'Avvenire, sponsorizzato da Goffredo Bettini (grande assente della serata) e quello della segretaria Elly. «La politica – spiega il giornalista - deve tornare a occuparsi dei problemi veri della gente. Basta seguire astrazioni singolari. Nella mia sede ci sono tante persone normali, ma anche dirigenti da rispettare perché hanno il avuto coraggio di non schierarsi per guerre di comodo». Tra i volti noti il capogruppo in ...

