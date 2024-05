L’educazione civica? A Bisceglie si impara alla Caritas | la storia del volontario di due scuole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A, i bambini delleCaputi e De Amicis la fanno in. Dteoriapratica. Dal leggere sul libro gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al viverla. Dal parlare in classe di spreco al toccare con mano quanto il cibo o i vestiti siano preziosi per gli altri. Li hanno chiamati i Lunedì in, ma quelle giornate trascorse nel laboratorio RecuperiAMOci a scegliere i mandarini dall’aspetto migliore, o nell’emporio eco-solidale ad aiutare le volontarie a separare i vestiti tra quelli in buono stato e quelli da scartare, sono valse un anno intero di lezioni di educazionecittadinanza. Il progetto “Avanguardie educative: Dentro/fuori la scuola – Service Learning”, ...