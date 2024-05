Il peso di infortuni e palle perse Rbr ora è ‘condannata’ a vincere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È di fronte alla prima partita senza domani, RivieraBanca. Sa, il gruppo allenato da Sandro Dell’Agnello, che un altro ko metterebbe fine alla stagione. Il 2-0 di Rieti è inaspettato, per il momento d’oro che stava vivendo Rbr con le otto vittorie consecutive nell’orologio, ma è anche una doppietta frutto di tanti particolari, tecnici e fisici. Piccole cose, dettagli che hanno indirizzato la serie verso la Real Sebastiani. Tutte le considerazioni tecniche, doverose, devono partire da un punto: Rimini ha perso due gare per un totale di cinque punti. Un’inezia.. All’ordine del giorno, il primo particolare tecnico sollevato da Sandro Dell’Agnello nel post gara2 sono le troppe: 15. Lo stesso numero di quelle di gara1, ma con Rieti che ha visto il dato diminuire da 15 a 5 tra i due match. Normale ...

Si sta apparecchiando per la festa, perché in effetti domenica sarà una festa, col presidente della Lega Matteo Marani che scenderà in campo a consegnare al Cesena il trofeo dei vincitori del girone, con le coreografie che prepareranno i tifosi, ...

Manila Esposito chi è la ginnasta che ha vinto quattro ori agli Europei di Rimini - Manila Esposito chi è la ginnasta che ha vinto quattro ori agli Europei di Rimini - Nata a Boscotrecase (Napoli), vissuta a Civitavecchia, da un anno e mezzo si è trasferita a Brescia, chi è la nuova stella della ginnastica italiana. «Spero di andare alle Olimpiadi di Parigi e... al ...

Allegri: "Pari di peso. Ma in un minuto abbiamo regalato due palle facili" - Allegri: "Pari di peso. Ma in un minuto abbiamo regalato due palle facili" - "Abbiamo portato a casa un pari importante. Alla fine in un minuto abbiamo regalato due palle facili, è stato bravo Szczesny", ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo l' 1-1 dell'Olimpico. I ...

MXGP | GP Portogallo 2024: clamoroso trionfo per Jonass, Gajser nuova tabella rossa - MXGP | GP Portogallo 2024: clamoroso trionfo per Jonass, Gajser nuova tabella rossa - Prado affonda nel fango, a Gajser basta il successo di gara-1 ma la vittoria assoluta è di Jonass; Herlings torna davanti a tutti in gara-2 ...