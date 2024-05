Quanto costerà passare in auto sul Ponte sullo Stretto? Il pedaggio sarà uguale al biglietto per i traghetti A rischio posti di lavoro sulle navi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)attraversare il? Secondo l’analisi costi benefici delladi Messina Spa ilavrà un costo minimo di 32-36 euro, ovvero un costoa quello attuale del traghettamento che prevede tariffe sul tipo di mezzo e sulla durata tra andata e ritorno. La risposta si trova nella relazione di aggiornamento ed è stata redatta dai professori della Bocconi Roberto Zucchetti e Oliviero Baccelli, che l’hanno consegnata nel dicembre del 2023: “Per le classi didei veicoli stradali in transito sul– si legge nell’analisi -, sulla base delle indicazioni provenienti dalle relazioni sugli scenari di traffico, si ipotizzano valori coincidenti con le classi tariffarie dei ...

Il 15 febbraio è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo, che prevede anche diverse opere accessorie da realizzare in Calabria e in Sicilia

L'aria che tira sui giornali. Come 'liberarci' dal debito pubblico resta un problema irrisolto - ... oggi alle prese con un Patto di Stabilità, appena varato dalla Ue, che ci costerà almeno altri 13 ... Come dai giornali che appoggiano la premier sono anche scomparsi gli annunci sul mitico ponte sullo ...

NO Ponte, Accorinti: ''Si butteranno 15 miliardi, in Sicilia abbiamo ancora treni a gasolio'' - " Non abbiamo bisogno del ponte. Ci sono una serie di criticità, cosa succederebbe se ci fosse un ... L'ex sindaco ha ricordato che l'opera costerà 15 miliardi di euro alle casse dello Stato, una spesa ...