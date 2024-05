Dark Matter - la recensione | tutte le vite di Joel Edgerton in una grande serie sci-fi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladi: la nuovasci-fi esplora il concetto di Multiverso in modo estremamente umano, con due ottimie Jennifer Connelly, e per questo convince. Dall'8 maggio su Apple TV+. "E se...?" No, non siamo dalle parti di What If...? della Marvel bensì da quelle di una tanto semplice quanto primordiale domanda: come sarebbe stata la nostra vita se avessimo compiuto scelte diverse? Magari una scelta in particolare, un bivio che ha condizionato tutta la nostra esistenza? È proprio da qui che parte ladi, la nuovadi Apple TV+ (con appuntamento settimanale) che va a rinfoltire il prezioso catalogo sci-fi della piattaforma dopo gli ottimi Fondazione e For All ...