Lexus LBX - Scatta l' ora della B-Suv - VIDEO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Laentra in un nuovo segmento e allarga il bacino di clienti potenziali guardando anche ai giovani. Lo fa con la nuova LBX, una B-Suv dal posizionamento premium, sviluppata sulla stessa piattaforma GA-BYaris Cross e progettata, prima di tutto, per l'Europa. La sigla LBX non è casuale: è l'acronimo diBreakthrough Crossover e indica la scelta del marchio di rompere gli schemi rispetto al passato, attualizzando la propria immagine per adeguarsi alle tendenze del mercato. Il Dna premium è quello del restogamma, così come le possibilità di personalizzazione, ma qui viene declinato per la prima volta su un modello dalle dimensioni molto compatte. La primapensata principalmente per le esigenze dei nostri mercati arriverà da noi all'inizio del 2024: i prezzi e i dettagli ...

Realizzata sulla meccanica (rivista e aggiornata) della Toyota Yaris Cross, la Lexus LBX promette lo stesso livello di comfort e tecnologia delle Lexus di categoria superiore. Sarà ordinabile dall’aut ...Lexus has revealed a new baby crossover model to sit below the UX in its range. Powered by a 1.5-litre ‘self-charging’ hybrid, it goes on sale in October with first customers getting cars in March 202 ...