Lite con Gruber - Mentana | Lieto fine delle baruffe interne a La7

Al tgLa7 Mentana fa pace con Gruber (continuando a togliersi sassolini dalla scarpa) - Al tgLa7 mentana fa pace con Gruber (continuando a togliersi sassolini dalla scarpa) - "Vi racconteremo il lieto fine delle baruffe interne a questa rete". Enrico mentana ha aperto così il Tg delle 20, anticipando il servizio dedicato allo scambio avuto con la collega Lilli Gruber negli ...

Mentana-Gruber, nuova frecciata al TgLa7: «Abbiamo controllato che non ci fosse uno spot sull'incontinenza. Accusati di cose non vere» - mentana-Gruber, nuova frecciata al TgLa7: «Abbiamo controllato che non ci fosse uno spot sull'incontinenza. Accusati di cose non vere» - «A tra poco per parlare, come si dice, dei fatti nostri». Enrico mentana torna sulla due giorni di scontro con Lilli Gruber chiudendo il Tg La7 ...

Scontro Mentana - Gruber: il direttore chiude la vicenda - Scontro mentana - Gruber: il direttore chiude la vicenda - “ Vi racconteremo alla fine ” del Tg “ il lieto fine delle baruffe interne a questa rete ”. Così, il direttore del Tg La7, Enrico mentana, dopo l' anteprima dell’edizione delle 20, ha dato appuntament ...