Il Piemonte stoppa le mire cinesi sull’aeroporto di Torino

(Di lunedì 5 giugno 2023) La Regioneha lasciato cadere a vuoto le manifestazioni d’interesse con cui Cerieco, società controllata dal governo cinese, si era proposta nelle scorse settimane per acquisire l’aeroporto Aeritalia e un’area di 50.000 metri quadri ex Fiat a Mirafiori. “Grazie per l’interesse, ma l’aeroporto dinon è in vendita. Abbiamo grandi progetti per il suo rilancio mantenendo il controllo pubblico”, ha detto Fabrizio Ricca, assessore alle Partecipazioni, citato dal Corriere della Sera sottolineando che “le infrastrutture strategiche, come l’aeroporto di, non vanno alienate”. Lo scalo, intitolato a Edoardo Agnelli, è di proprietà di Tne, la società che nel 2007 acquisì le aree ex Fiat per 50 milioni, e che uscirà a fine anno dalla procedura di concordato. IL RILANCIO DELLO SCALO L’operazione era garantita da Bank of China, ...