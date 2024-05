Bimba di 10 mesi ingerisce candeggina e muore a Noto Siracusa - aperta un’inchiesta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non è ancora chiaro come unadi 10abbia ingerito lamorendo poco dopo. È tutto avvenuto a). La piccola, dopo l’ingestione, è stata soccorsa e immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La Procura diha apertoper capire cosa sia successo nell’abitazione dove viveva con la famiglia. Gli inquirenti hanno interrogato i familiari che sono sotto shock. Una delle ipotesi ancora al vaglio è che la piccola possa essere caduta dentro un secchio pieno del liquido. Le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma dei Carabinieri che hanno ricevuto, intorno alle 16.45, una segnalazione del Pronto soccorso, dove la piccola era stata trasportata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ingerisce della candeggina e muore . È successo a una bambina di 10 mesi a Noto, provincia di Siracusa . Nonostante l’immediato trasferimento al pronto soccorso per lei non c’è stato più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per ...

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bambina di 10 mesi sarebbe Morta dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale. Inutili i tentativi dei medici, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione ...

Bimbo di sette mesi trovato morto nella culla - Bimbo di sette mesi trovato morto nella culla - Sgomento e dolore ad Ischia per la morte di un bimbo di appena sette mesi, avvenuta ieri in tarda serata. Il piccolo Filippo è stato trovato esanime dalla mamma nella culla ed è stato subito dopo ...

Tragedia a Ischia: bimbo trovato morto in culla, aveva solo 7 mesi - Tragedia a Ischia: bimbo trovato morto in culla, aveva solo 7 mesi - I medici hanno tentato di rianimarlo più volte senza riuscirci. Alla fine non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso ...

Morta una bimba di 10 mesi: avrebbe ingerito candeggina - Morta una bimba di 10 mesi: avrebbe ingerito candeggina - Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bambina di 10 mesi sarebbe morta dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale. Inutili i tentativi dei medici, per la piccola non c'è stato ...