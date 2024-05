Tragico incidente a Civezzano vicino Trento | morto un ciclista 17enne - fatale l' impatto con un furgone

(Di giovedì 9 maggio 2024) IlMatteo Lorenzi ha perso la vita in unstradale a). Era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un

Matteo Lorenzi, morto ciclista 17enne dopo essersi scontrato con furgone a Civezzano - Matteo Lorenzi, morto ciclista 17enne dopo essersi scontrato con furgone a civezzano - Tragico incidente in Val di Cembra, dove la comunità di civezzano e il mondo dello sport si ritrovano a piangere la prematura scomparsa di Matteo Lorenzi, un giovane atleta di soli 17 anni. Oggi ...

Si scontra con un furgone, morto ciclista 17enne a Civezzano - Si scontra con un furgone, morto ciclista 17enne a civezzano - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Sp81, nel comune di civezzano, in località Sille. Secondo le prime informazioni, il giovane era in sella alla sua bicicletta quand ...

Tragico scontro bici-furgone, la vittima è Matteo Lorenzi. E' morto a soli 17 anni. La comunità: "Un dolore enorme, non ci sono parole" - Tragico scontro bici-furgone, la vittima è Matteo Lorenzi. E' morto a soli 17 anni. La comunità: "Un dolore enorme, non ci sono parole" - civezzano. E' Matteo Lorenzi la vittima del tragico scontro contro un furgone. Tesserato nella categoria Juniores per la società sportiva Montecorona, il giovane è morto a soli 17 anni. Un enorme lutt ...