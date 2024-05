LIVE Arnaldi-Mayot 3-6 - 7- - 3 -3, ATP Roma 2024 in DIRETTA | parità a meta 3° -et, continuano gli alti e bassi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 LUNGO, clamorosamente fuori il dritto a colpo sicuro del francese. Che regalo! 0-15 Errore di rovescio dopo il servizio. 3-3 Lunga la risposta di rovescio sulla seconda. Serve&volley di. A-40 Largo per fortuna anche questo dritto di, che aveva spinto molto bene nello scambio. 40-40 Per fortuna è lungo il rovescio del francese. 30-40 Dritto lungolinea incisivo e smash vincente. 30-30 Sotto la rete, scarico, il dritto di. 30-15 Servizio e dritto comodo, stavolta, in campo e vincente! 15-15 Rimedia con la prima vincente. 0-15 Doppio fallo (5°). Niente. Siamo di nuovo ‘on serve’ nel 3° set, chi l’avrebbe mai detto dopo il clamoroso passaggio a vuoto del ligure nel game precedente. 3-2 CHE ...